نقابة الصيادلة: القانون يُجرم الإعلان عن الأدوية أو بيعها بعيداً عن الصيدلية

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لفحص الإعلانات عن المنتجات والخدمات الطبية، موضحاً أن هذه اللجنة اتخذت قرار 2003 لتنظيم العمل بقانون 2017 الذي يجرم الإعلان عن الأدوية أو بيعها بعيداً عن الصيدلية.

وأضاف جورج عطا الله في مداخة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون يختص بالمنتج الصحي والخدمات الصحية، حيث إن المنتج الصحي ليس متعلقاً بـ الأدوية فقط، فقد يكون شامبو، أو معجون الأسنان، أو المطهرات، أو المبيدات، أو المكملات، وغيرهم.

وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الأدوية يتم الإعلان عنها فقط في المؤتمرات الطبية عن طريق شركات الأدوية للأطباء، موضحاً أن بيع الأدوية في أي مكان بعيداً عن الصيدلية يخالف القانون.

وأوضح جورج عطا الله أن الدواء لا يتم تداوله في السوق المصري إلا بعد صدور ترخيص من وزارة الصحة المصرية، أو من هيئة الدواء المصرية، ولكن الإعلان عنه مرفوض وغير قانوني.

وعقب عضو مجلس نقابة الصيادلة قائلاً: "المنتج الصحي لا يتم الإعلان عنه نهائياً .. وبيع المكملات بعيداً عن المؤسسات الصحية، لا يضمن جودتها، ومرفوض نهائياً أيضاً".