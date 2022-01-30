ضبط صاحب شركة نصب على سيدة بزعم تسفيرها للخارج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتعرضها من قبل مسئولى إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم تسفيرها إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لها "على غير الحقيقة" وعدم الوفاء بذلك ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "صاحب ومدير إحدى الشركات"، مقيم بالجيزة، باستغلال طبيعة عمله كونه صاحب ومدير الشركة المشار إليها وقام بالنصب والاحتيال على المبلغة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم توفير فرصة عمل لها بإحدى الدول، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.