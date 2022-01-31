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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشآت الفندقية:

خطة لحصول الفنادق السياحية على شهادة الممارسات صديقة البيئة بحلول 2030.. فيديو

الفنادق
الفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة تتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تحصل جميع الفنادق السياحية على شهادة “الممارسات صديقة البيئة” بحلول عام 2030.

 

وأضاف علاء عاقل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي"، أن الفنادث الحاصلة على تلك الشهادة، تقلل من إستهلاك الطاقة التقليدية، إضافة إلى قلة إستخدام ثاني أوكسيد الكربون، وأيضا الفنادق الموجودة بالقرب من المسطحات المائية يتم العمل على حماية الكائنات البحرية.

 

غرفة المنشأت الفندقية

وتابع رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، أنه قبل مؤتمر المناخ سيتم وضع أجندة خاصة بالمنشأت الفندقية، من أجل أن تكون صديقة للبيئة خاصة مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

 

الغرف السياحية حماية الكائنات البحرية وزارة السياحة العمل التغيرات المناخية

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