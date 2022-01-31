خطة لحصول الفنادق السياحية على شهادة الممارسات صديقة البيئة بحلول 2030.. فيديو

المنشآت الفندقية:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة تتعاون مع وزارة السياحة، من أجل تحصل جميع الفنادق السياحية على شهادة “الممارسات صديقة البيئة” بحلول عام 2030.

وأضاف علاء عاقل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي"، أن الفنادث الحاصلة على تلك الشهادة، تقلل من إستهلاك الطاقة التقليدية، إضافة إلى قلة إستخدام ثاني أوكسيد الكربون، وأيضا الفنادق الموجودة بالقرب من المسطحات المائية يتم العمل على حماية الكائنات البحرية.

غرفة المنشأت الفندقية

وتابع رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، أنه قبل مؤتمر المناخ سيتم وضع أجندة خاصة بالمنشأت الفندقية، من أجل أن تكون صديقة للبيئة خاصة مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.