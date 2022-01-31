اتحاد الكرة: الأمور تسير على أكمل وجه في الكاميرون.. ولا توجد أي عقوبات

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، حقيقة تعرض أحد لاعبي منتخب مصر لأي عقوبة قبل مباراة الكاميرون، وما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية وزعمها اعتداء محمود جاد حارس مرمى المنتخب علي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي.

وأضاف جمال علام خلال تصريحاته في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " :" أنه لا توجد أي مشكلات تخص بعثة أو لاعبي منتخب مصر على خلفية الأحداث التي جرت بعد مباراة المغرب".

وأوضح جمال علام ، أنه لم يتعرض أي لاعب من لاعبي منتخب مصر لعقوبة الإيقاف والأمور تسير على أكمل وجه في الكاميرون.

وتابع علام :" أن مصير مصابي المنتخب الوطني سيتم تحديده يوم الأربعاء المقبل قبل مباراة الكاميرون مباشرة، موضحًا أن بعثة المنتخب قررت الانغلاق على نفسها في الفندق حفاظًا على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا".