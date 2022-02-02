عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

رئيس الديوان الملكي
رئيس الديوان الملكي الأردني

أفادت صحيفة الغد الأردنية بوفاة الوزير الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، اليوم الأربعاء.

ونسرد في السطور التالية السيرة الذاتية للوزير الأسبق عدنان أبو عوده:

الاسم: السيد عدنان أبو عوده
مكان وتاريخ الولادة: نابلس-1933
الحالة الاجتماعية : متزوج وله أولاد

المؤهلات العلمية :

– الدراسة الثانوية من نابلس عام 1933
– شهادة دار المعلمين عام 1954
– ليسانس آداب من جامعة دمشق عام 1959

المناصب التي شغلها :

– 1954-1966 عمل في حقل التدريس في الأردن والكويت والامارات

– 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1972 وزير الثقافة والاعلام

– 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي

– 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام

– 1976 وزير الثقافة والاعلام

– 1976-1979 وزير الاعلام

– 1980-1984 وزير الاعلام

-رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر 1973 – 1991.

المستشار السياسي لجلالة الملك 1988.

المخابرات العامة 1965.

المجلس الوطني الاستشاري 198-1984.

عضو مجلس الأعيان الحادي عشر والثاني عشر.

الاوسمة :-

– وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

txt

الأردن .. ارتفاع نسب الشفاء من كورونا الى 91,2 %

txt

الأردن يحبط محاولة تسلل إلى سوريا

الأردن المخابرات العامة الديوان الملكي الثقافة والإعلام وفاة وزير أردني

موضوعات متعلقة

الأردن يعلن تضامنه مع الإمارات عقب الهجوم الحوثي: عمل إرهابي جبان

الأردن يدرس إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار

ترشيحاتنا

محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه المشدد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة ترويج الشائعات

خياطة الأرضية.. مونديال أندية استثنائي بتقنية جديدة في ملاعب أبوظبي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن موعد آخر للتقلبات الجوية

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات.. التعليم ترد

وزيرة الهجرة: أكثر من 40 ألف وثيقة تأمين على المصريين في الخارج خلال شهر

بنمو 19%.. مصر تصدر صناعات غذائية بـ 4.1 مليار دولار خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

في ختام امتحانات الصف الأول الثانوي.. الطلاب يؤدون مادة الرياضيات ورقيا الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

فيديو

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ