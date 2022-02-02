وفاة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

أفادت صحيفة الغد الأردنية بوفاة الوزير الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، اليوم الأربعاء.
ونسرد في السطور التالية السيرة الذاتية للوزير الأسبق عدنان أبو عوده:
الاسم: السيد عدنان أبو عوده
مكان وتاريخ الولادة: نابلس-1933
الحالة الاجتماعية : متزوج وله أولاد
المؤهلات العلمية :
– الدراسة الثانوية من نابلس عام 1933
– شهادة دار المعلمين عام 1954
– ليسانس آداب من جامعة دمشق عام 1959
المناصب التي شغلها :
– 1954-1966 عمل في حقل التدريس في الأردن والكويت والامارات
– 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
– 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
– 1972 وزير الثقافة والاعلام
– 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي
– 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام
– 1976 وزير الثقافة والاعلام
– 1976-1979 وزير الاعلام
– 1980-1984 وزير الاعلام
-رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر 1973 – 1991.
المستشار السياسي لجلالة الملك 1988.
المخابرات العامة 1965.
المجلس الوطني الاستشاري 198-1984.
عضو مجلس الأعيان الحادي عشر والثاني عشر.
الاوسمة :-
– وسام الاستقلال من الدرجة الأولى