عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يحبط محاولة تسلل إلى سوريا

الأردن يحبط محاولة
الأردن يحبط محاولة تسلل إلى سوريا

أعلن الأردن، القبض على شخص، حاول التسلل إلى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، قوله إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على المتسلل، وتحويله إلى الجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد المصدر على أن قوات الجيش الأردني "دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب".

وكان الأردن أعلن في 27 يناير الماضي مقتل 27 مهربا بعد إحباط محاولات للتسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.

ويرتبط الأردن بحدود مع سوريا طولها 378 كيلومترا، ويعلن باستمرار إحباط محاولات للتسلل والتهريب عبر هذه الحدود.

ترشيحاتنا

«صافرة جاساما» تثير قلق المصريين.. تعرف على كوارث حكم مباراة مصر والكاميرون

الصين مستمرة .. تعديل سيارة لاندكروزر الجيل السابق لتصبح الموديل الجديد |شاهد

اليوم.. طلاب معاهد الثانوية الأزهرية يمتحنون التاريخ والفيزياء

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توكتوك ودراجة نارية ببني سويف

منها 16 في مصر.. ماكرون يضاعف الدعم المالي للمدارس المسيحية بالشرق الأوسط

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا وأوميكرون المستتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ