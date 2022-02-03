فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

الحكم الآلي .. يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) المزيد من التجارب على تقنية كشف التسلل الجديدة النصف الآلية( سيمي أوتومايتد ) وذلك في مونديال الأندية .

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 أندية هي الجزيرة، ممثل الكرة الإماراتية وبطل دوري الموسم الماضي، ونادي الهلال السعودي، بطل آسيا، و الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، و تشيلسي ، بطل القارة الأوروبية، وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وبيراي، بطل تاهيتي وممثل أقيانوسيا.

وتتضمن البطولة 8 مباريات تقام بواقع 4 مباريات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ومثلها على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، إن سبق للتقنية أن تم تطبيقها في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر في أواخر 2021.

سيمي – أوتومايتد

وتابعت، أن هدف هذه التقنية إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل، وسبق أن تم اختبارها أيضًا قبل كأس العرب في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، والهدف الرئيسي من التقنية الجديدة هو الحاجة إلى وقت أقل في اتخاذ القرارات، وتقديم قرار شبه فوري إلى حكم الفيديو، إلى جانب إنهاء معظم الشكوك حول الأهداف التي يتم تسجيلها.

وأطلق على التكنولوجيا «نصف آلية» (سيمي-أوتومايتد) لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد «الفار»، خلافاً لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.

ولمعرفة المزيد حول تطبيق تقنية الحكم الآلي في كاس العالم للأندية .. تابع الفيديو جراف التالي: