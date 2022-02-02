خدع الأهلي.. شوبير يفتح النار على أحمد مجاهد بسبب كأس العالم للأندية

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق عقب تصريحاته بشأن خوض الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بكامل نجومه.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن أحمد مجاهد أكد أن ليس كل ما يعرف يقال وألمح لإمكانية تأجيل بطولة كأس العالم للأندية ولكن هذا لم يحدث وخدع الأهلي بهذه التصريحات.

وأضاف أن تصريحات مجاهد كانت عبثية وغير مفهومه عقب ما حدث مشددا على أن مجاهد مطالب بتفسير هذه التصريحات .

وعن فريق الزمالك أكد أن الأمور غير مستقره علي الاطلاق حيث يتعامل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمبدأ “ هتزهقوني حزهقكوا ” والإدارة حاليا مشغولة بالانتخابات

كان 2021 .. منتخب مصر يسجل رقما قياسيا تاريخيا

ويلتقى غدا الخميس منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ٤ انتصارات لدى مشاركته فى بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون على حساب غينيا بيساو والسودان وكوت ديفوار والمغرب.

ويعتبر منتخب مصر الوطنى من أكثر المنتخبات تحقيقاً للفوز عبر التاريخ في كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاق اول نسخة عام ١٩٥٧.

وحقق منتخب مصر الوطنى على مدار تاريخه الكروى 60 فوزا من 105 مباراة خاضها فى بطولات الكان.

وتعد المنتخبات الأقرب لمصر فى تحقيق أكبر عدد فوز فى المباريات منتخبي غانا ونيجيريا برصيد 54 فوزا.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تفوق على نظيره الكاميرونى فى القيمة التسويقية للاعبين قبل مواجهة الغد.

وبلغت القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الوطنى 161 مليوناً و250 ألف يورو وجاءت على النحو التالي:

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 مليون يورو

محمد النني: 9 مليون يورو

مصطفى محمد: 5 مليون و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 مليون و500 ألف يورو

أحمد حجازي: 4 مليون يورو

محمد الشناوي: 3 مليون يورو

رمضان صبحي: 3 مليون يورو

فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون 139 مليون يورو وجاءت كالتالي:

أندرية أونانا: 15 مليون يورو

كارل توكو إيكامبى: 15 مليون يورو

فينسنت أبو بكر: 9 مليون يورو

إجناتيوس جاناجو: 7 مليون يورو

هارولد موكودى: 5 مليون يورو

ستيفان باهوكين: 5 مليون يورو

يفان نيو: 5 مليون يورو

كانت لجنة الانضباط داخل الكاف وجهت اتهامات إلى لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بسوء السلوك في المباراة.

أشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود.

وجاءت قرارت لجنة CAF للانضباط على النحو التالي:

- إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب مصر رقم 27 لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف ، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف مساعد مدرب مصر السيد روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده ، لاستخدامه لفتة بذيئة ، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا ، ورقم 17 سفيان بوفال ، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.