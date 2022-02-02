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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشامي يغيب 10 أيام.. طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قال الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن محمد الشامي لاعب الفريق الأول لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج لفترة غياب لمدة 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويعاني الشامي  من تمزق بالعضلة الخلفية وخرج على اثره بعد الدقائق العشر الأولى خلال مواجهة البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف الدكتور محمد الباز: ” محمد فوزي حارس المرمي أيضًا يحتاج لمدة لا تقل عن 10 أيام في ظل عدم اكتمال شفائه واستمرار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة“.

واختتم طبيب الفريق : ” عصام صبحي ظهير الفريق كان يعاني من إجهاد خفيف بالعضلة الخلفية وسيعود إعتبارا من الغد للتدريبات بشكل طبيعي “.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيبدأ استعداداته غدا الخميس لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد تأهله للدور نصف النهائي من بكأس الرابطة بعدما احتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

رابطة الأندية محمد الباز الاسماعيلي الدوري الممتاز الأهلى

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