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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير مصر في جوبا يؤكد حرص القاهرة على تقديم جميع أشكال الدعم إلى جنوب السودان | صور

سفير مصر في جوبا
سفير مصر في جوبا والأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان

استقبل السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، الشيخ عبد الله برج، الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان، وذلك في إطار جهود السفارة في التواصل مع كافة مكونات الشعب الجنوب سوداني الشقيق.

أكد السفير المصري حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم إلى جنوب السودان في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين

 كما أبرز السفير خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها دار الإفتاء، والأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة باعتبارها ركيزة للاعتدال في العالم الإسلامي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون مع المجلس الإسلامي في هذا الإطار.

من جانبه، أكد الشيخ "برج" من جانبه تقديره للدعم الذي تقدمه مصر إلى جنوب السودان، واعتزازه بالتكريم الذي تلقاه في مصر خلال احتفالية المولد النبوي الأخيرة، مشيراً إلى تقديره وكافة مسلمي جنوب السودان للمؤسسات الدينية المصرية واعتزازهم بالروابط التاريخية التي تجمعهم بها

 وأضاف أن مسلمي جنوب السودان كجزء من نسيج الشعب الجنوب سوداني يقدرون الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع بلادهم في شتى المجالات، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون.

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