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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل ماك آند تشيز

ماك آند تشيز
ماك آند تشيز

ماك آند تشيز من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم، فتتسم بمذاقها المختلف والغير تقليدي عن الأطباق الأخري.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  ماك آند تشيز في المنزل.


مقادير ماك آند تشيز


مكرونة هلالية 

زيت زيتون

 6 ملعقة كبيرة زبدة

 ثلث كوب دقيق

 3 كوب لبن 

1 كوب كريمة طهي

 4 كوب جبنة شيدر 

 

-للوجه

2 كوب جبنة جرويير 

1 ونصف كوب بقمساط بانكو

 4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة 

نصف كوب بارميزان 

ربع ملعقة بابريكا 

زعتر طازج

 جوزة الطيب 


طريقة تحضير ماك آند تشيز


لعمل البشاميل

- يضاف اللبن ويقلب جيدا حتى يثقل القوام ثم تضاف الكريمة.

- يضاف الجبن وتترك حتى تذوب ثم تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع الصوص.

- توضع في بايركس.

- في بولة يوضع البقسماط مع الجبنة البارميزان والشيدر مع رشة بابريكا وزعتر وجوز الطيب.

- يضاف الخليط على وجه المكرونة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

 

ماك اند تشيز طريقة عمل ماك آند تشيز الشيف مروة مهني طريقة تحضير ماك آند تشيز مقادير ماك آند تشيز

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