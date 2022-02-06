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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمساحات تتراوح ما بين 23 و46 مترا مربعا

بالمزاد العلني | الإسكان تطرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية في القاهرة الجديدة|تفاصيل

صدى البلد

تعتزم وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طرح  15 محلا تجاريا وصيدلية  بمساحات تتراوح ما بين 23 – 46 مترا مربعا بمشروع دار مصر بالتجمع الاول  ، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

 

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ومن المقرر طرح كراسات الشروط والمواصفات بجهاز المدينة وتعقد جلسة المزاد العلنى يوم الاحد 20 فبراير المقبل، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25 ألف جنيه ويتم استكمال نسبة 10% من القيمية البيعية الراسي بها المزاد فور اتمام المزاد، والباقي 90% يتم سداده باحدى الطريقتين الاولى، استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إرساء المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بعائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

المزاد العلني جلسة المزاد العلنى

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