بالمزاد العلني | الإسكان تطرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية في القاهرة الجديدة|تفاصيل

بمساحات تتراوح ما بين 23 و46 مترا مربعا

تعتزم وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 15 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 23 – 46 مترا مربعا بمشروع دار مصر بالتجمع الاول ، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

ومن المقرر طرح كراسات الشروط والمواصفات بجهاز المدينة وتعقد جلسة المزاد العلنى يوم الاحد 20 فبراير المقبل، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25 ألف جنيه ويتم استكمال نسبة 10% من القيمية البيعية الراسي بها المزاد فور اتمام المزاد، والباقي 90% يتم سداده باحدى الطريقتين الاولى، استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ إرساء المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بعائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.