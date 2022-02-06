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اقتصاد

حارات خاصة للدراجات..الإسكان تكشف تفاصيل مشروع "بسكتلة" بمنطقة وسط البلد

عبد الخالق إبراهيم-
عبد الخالق إبراهيم- مساعد وزير الإسكان

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، تفاصيل  تفاصيل مشروع بسكتلة بمنطقة وسط البلد، لافتاً إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع محافظة القاهرة لتشغيله، وتخصيص مناطق فى منطقة وسط البلد لركن الدراجات الرياضية، كما أنه سيتم تخصيص حارة لسير الدراجات الرياضية فى شوارع وسط البلد.

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وأضاف مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن منطقة وسط البلد تشهد حركة مشاة كبيرة جداً، مؤكداً أن مسارات الدرجات ستشجع المواطنين على ممارسة الرياضة، وخلق مسارات مؤمنة للدرجات الهوائية.

وتابع أنه جارى التنسيق مع إدارة المرور لتخصيص الحارة الخاصة بالدراجات، مشيراً إلى أن مشروع تطوير ميدان التحرير كان المرحلة العاجلة التى بدأ تطويرها لكى تظهر بهذا الشكل، لافتاً إلى أنه تم البدء الآن فى العمل بالمرحلة الأولى وتشمل مشروع تطوير ميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وميدان الأوبرا وميدان مصطفى كامل وحديقة الازبكية، موضحاً أن المرحلة الأولى انقسمت جزئين الأول هو تطوير شارع طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل، واقترب  الانتهاء من تطوير الميادين.

تطوير ميدانى الأوبرا وحديقة الأزبكية سيتم الانتهاء منهما بنهاية أغسطس القادم، مشيراً إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير واجهات المبانى وإعادة الشئ لأصله قدر الإمكان وأوشكنا على الانتهاء من تطوير واجهات المبانى بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل.
 

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