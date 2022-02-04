خاص| الإسكان: ننفذ وحدات سكنية بنظام الإيجار وفقاً لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنفذ حالياً، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل مشكلة الايجار القديم.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أنه يتم حالياً عمل دراسة لتحديد المواقع المقرر تنفيذ الوحدات السكنية المفروشة للشباب فيها، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات بتنفيذ 100 ألف وحدة للشباب جاهزة للسكن.

وقال مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى الغالب سيتم تنفيذ تلك الوحدات فى المدن الجديدة وعواصم المدن خاصة، كما أشار إلى أنه سيتم طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة المقبلة سكن لكل المصريين في العديد من المدن الجديدة المختلفة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تحرص على طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل كل 6 أشهر.