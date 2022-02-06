ياسر رزق في حوار سابق: أول علاقتي بالصحافة كانت في الإبتدائية

كشف الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، تفاصيل خاصة عن اللواء أركان حرب عادل يسرى سليمان رئيس هيئة البحوث العسكرية سابقا، قائلا "سيد جرحى أكتوبر".

وأضاف ياسر رزق، فى حوار سابق له مع الإعلامي أيمن عدلي، ببرنامج كنوز الوطن، المذاع عبر أخبار مصر، للتلفزيون المصري، أن اللواء الراحل كان قائد للواء 112 مشاة خلال الحرب وهو أكثر لواء حقق اختراق في صفوف العدو.

وتابع الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، أن اللواء عادل يسرى سليمان فقد ساقه خلال حرب أكتوبر، فرفع ساقه المبتورة وهتف قائلا:" تحيا مصر".

وأردف ياسر رزق أنه بعدما هتف يسرى سليمان "تحيا مصر" قام باستكمال الحرب.

وأكد ياسر رزق، أن أول صلة حقيقية له في الصحافة كانت في الصف السادس الإبتدائي، متابعا انه :"عملنا مجلة في المدرسة وعملت حوارات وتقارير نشرت فيها".

واستطرد: "كنت بعشق العلوم وخاصة الكمياء وكان عندي معمل في البيت"، مشيرا إلى أ تخرج من كلية الإعلام في دفعة كلها صحفيين كبار حاليا، وأذكر منهم مجدي الجلاد وعمرو أديب وأنور الهوارى.

