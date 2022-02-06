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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كلمة.. فصل موظف خدمة عملاء من شركة كبرى بالسعودية

بسبب كلمة.. فصل موظف
بسبب كلمة.. فصل موظف خدمة عملاء بشركة كبرى في السعودية

كشفت تقارير محلية في المملكة العربية السعودية، عن فصل موظف بخدمة عملاء إحدى الشركات العاملة في المملكة، بعدما قال لعميلة خلال اتصال هاتفي "يا حبيبتي".

وحسب صحيفة "المرصد" السعودية، دفعت الواقعة العميلة إلى رفع دعوى قضائية ضد الموظف، بسبب ما قاله عند إجرائها محادثة تليفونية مع خدمة عملاء الشركة.

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في مداخلة بقناة "الرسالة" السعودية: "هذا الشاب يشتغل كول سنتر في شركة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وفي إحدى المرات اتصلت به عميلة، الشاب كان يستخدم مصطلحات لطيفة وجميلة، وفي بعض الأحيان مصطلحات ما تُقال الصراحة في عمل، مثل يا حبيبتي يا حياتي يا عمري".

وتابع "البنت ما خُدمت منه بشكل جيد، بعد ما قفلت انقهرت لأنه ما خدمها، وممكن قُهرت من شىء آخر، لكن ما حدث أنها راحت كلمت زوجها وقالت ترى موظف الكول سنتر في الشركة الفلانية اتحرش فيني وقال لي كلمات يا حياتي يا حبيبتي".

وأشار إلى أن الزوج أبلغ الشرطة بدافع "الغيرة"، قبل أن ترفع الأمر إلى النيابة العامة، التي تواصلت مع الشركة، وعندما عادوا إلى التسجيلات وجدوا أن الموظف الشاب قال هذه الكلمات خلال المحادثة مع الزوجة، بحسب المحامي.

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وأوضح المحامي أن الشركة السعودية فصلت الموظف، عندما علمت بتحول القضية إلى دعوى جنائية.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وانقسم النشطاء بين مدافع ومنتقد لما قام به الموظف.

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