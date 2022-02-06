شاهد أبرز لقطات الشوط الأول من نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخب المصري ونظيره السنغالي في نهائي كاس الأمم الافريقية بالكاميرون.

نستعرض لكم أبرز لقطات الشوط الأول من نهائي الكان بين المنتخب المصري والسنغالي :-

*تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

*تصدر ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

*نجح محمد أبو جبل حارس منتخب مصر، في التصدي لركلة الجزاء سددها ساديو ماني، وإنقاذ المنتخب الوطني من هدف مبكر؛ وذلك عقب احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في الدقيقة الخامسة من نهائي كأس الأمم الافريقية.

*حرص محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على الحديث مع محمد أبو جبل لتوضيح طريقة تسديد ساديو ماني لركلات الترجيح.

*جاء التمريرات لصالح السنغال بواقع 107 مقابل 93 للمنتخب المصري حتى الدقيقة 30

*شهدت الدقيقة 17 إشهار أول بطاقة صفراء للسنغال من نصيب نامبالي ميندي لاعب السنغال نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

*عاد المنتخب المصري إلى فرض السيطرة في الدقيقة 28 حيث تمكن محمد صلاح من مرواغة دفاعي لاعبي منتخب السنغال وسدد كرة لكنها وصلت سهلة في يد الحارس إيدورد ميندي.

*بطاقة صفراء من نصيب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر نتيجة تدخل قوي على قدم ساديو ماني لاعب السنغال

*وشهدت الدقيقة 43 محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري عقب توغل محمد صلاح لمنطقة جزاء السنغال من الجهة اليمني ليتمكن من تسديده قوية للغاية ويتصدى لها الحارس إدوارد ميندي وينقذ مرماه.