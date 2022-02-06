أخبار الفن.. إصابة والدة روبي بـ كورونا ودنيا بطمة تساعد أسرة الطفل ريان

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة ومن أبرزها:



قررت شركة تنظيم حفل عمرو دياب المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، إعادة طرح المزيد من التذاكر لمحبي الهضبة، المقرر إقامته بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأصبحت التذاكر متاحة للبيع منذ قليل لفئة fanpit ، لإتاحة المزيد من الفرص لاحتفال الجمهور مع الهضبة بحفل إطلاق ألبومه الجديد.

علق الفنان محمد هنيدي، علي تدخل واعتراض محمد صلاح على قرارات الحكم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد هنيدي صورة لـ محمد صلاح والحكم، وعلق عليها ساخرًا: “اتفضل احكم انت وانا هرجع لمصنع البلاستيك والصنادل بتاعي”.

نشرت الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبى عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” منشور ، إعلنت فيه عن إصابة والدتها بفيروس كورونا .

وعلقت كوكي قائلة : ماما كرونا استر يا رب ونبي يا رب"

أكدت الفنانة إلهام شاهين انها ستشاهد مباراه مصر والسنغال ، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية فى المنزل .

وتابعت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أتمنى ان تفوز مصر وتحصل على كاس الأمم الافريقية ، وما يتم تدواله حول سفرى إلى الكاميرون لحضور المباراه ليس له علاقة بالحقيقة.

"الدور خلص".. دعاء عامر تعلن شفاءها من متحور أوميكرون

أعلنت المذيعة دعاء عامر شفاءها من فيروس كورونا، بعد أيام من معاناتها مع أعراض المرض بحسب ما أعلنته عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وكتبت دعاء عامر، "حب الناس نعمة ورزق من عند ربنا شكرا لكل اللي دعولي و كل اللي سألوا عليا وانا عيانه و الف حمد وشكر لك يارب انا كويسه والدور خلص الحمد لله حمدا كثيرا".



كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة على نيتها فى مساعدة أسرة الطفل ريان والذى توفى أمس ، بمبغ مالى .

وعلقت دنيا بطمة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام قائلة : " مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة لي، وهي أنتم بـ 5 أيام صعبة، كان أملنا أن نرى ريان بين عائلته، لكن بعد مجهودات أبطال مشكورين على كل شيء، قدر الله وما شاء الله فعل، انتقل إلى رحمة الله يا رب.









