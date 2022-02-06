عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إصابة والدة روبي بـ كورونا ودنيا بطمة تساعد أسرة الطفل ريان

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة ومن أبرزها:
 

إعادة طرح المزيد من تذاكر حفل عمرو دياب بالمنارة الجمعة

قررت شركة تنظيم حفل عمرو دياب المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، إعادة طرح المزيد من التذاكر لمحبي الهضبة، المقرر إقامته بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأصبحت التذاكر متاحة للبيع منذ قليل لفئة fanpit ، لإتاحة المزيد من الفرص لاحتفال الجمهور مع الهضبة بحفل إطلاق ألبومه الجديد. 

تعليق ساخر من محمد هنيدي على تدخل محمد صلاح مع حكم نهائي أفريقيا..شاهد

علق الفنان محمد هنيدي، علي تدخل واعتراض محمد صلاح على قرارات الحكم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد هنيدي صورة لـ محمد صلاح والحكم، وعلق عليها ساخرًا: “اتفضل احكم انت وانا هرجع لمصنع البلاستيك والصنادل بتاعي”.

إصابة والدة روبي بفيروس كورونا

نشرت الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبى عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” منشور ، إعلنت فيه عن إصابة والدتها بفيروس كورونا .

وعلقت كوكي قائلة : ماما كرونا استر يا رب ونبي يا رب"

إلهام شاهين لـ صدى البلد:لم أسافر للكاميرون وأشاهد مباراة مصر والسنغال بالمنزل

أكدت الفنانة إلهام شاهين انها ستشاهد مباراه مصر والسنغال  ، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية فى المنزل .

وتابعت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أتمنى ان تفوز مصر وتحصل على كاس الأمم الافريقية ، وما يتم تدواله حول سفرى إلى الكاميرون لحضور المباراه ليس له علاقة بالحقيقة.

"الدور خلص".. دعاء عامر تعلن شفاءها من متحور أوميكرون

أعلنت المذيعة دعاء عامر شفاءها من فيروس كورونا، بعد أيام من معاناتها مع أعراض المرض بحسب ما أعلنته عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وكتبت دعاء عامر، "حب الناس نعمة  ورزق من عند ربنا شكرا لكل اللي دعولي و كل اللي سألوا عليا وانا عيانه و الف حمد وشكر لك يارب انا  كويسه والدور خلص الحمد لله حمدا كثيرا".
 

أتمنى أن يساهم كل ميسور حال.. دنيا بطمة تعلن مساعدة أسرة ريان

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة على نيتها فى مساعدة أسرة الطفل ريان والذى توفى أمس ، بمبغ مالى .

وعلقت دنيا بطمة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام قائلة : " مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة لي، وهي أنتم بـ 5 أيام صعبة، كان أملنا أن نرى ريان بين عائلته، لكن بعد مجهودات أبطال مشكورين على كل شيء، قدر الله وما شاء الله فعل، انتقل إلى رحمة الله يا رب.



 


 

اخبار الفن روبي دعاء عامر دنيا بطمة إلهام شاهين

ترشيحاتنا

انتهاء الوقت الإضافي.. مصر والسنغال إلى ركلات الترجيح بنهائي إفريقيا

ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر..توفير الأراضي الصناعية لزيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وارتفاع صادراته

مصر ضد السنغال.. ميندي يبعد تسديدة مروان حمدي ويحرم الفراعنة من التقدم

نصب علينا في 150 مليون جنيه واختفى.. أحد ضحايا مستريح دمياط يحكي التفاصيل

المستشار الألماني: نرفض دعم الغرب لـ أوكرانيا بالسلاح..ودولتنا أقوى عضو في الناتو

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق "حمدالله" يتكفل لعائلة الطفل المغربي ريان بمنزل بكامل تجهيزاته

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء من ماني بعد 6 دقائق.. فيديو

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ