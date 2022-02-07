والد النني: فخور بابني لأنه تعب جداً وكان نفسه ياخد البطولة

وجه الكابتن ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، رسالة لابنه قائلاً: "أنا فخور بيه .. وبإذن الله يكون أحسن مدافع في أفريقيا بسبب مجهوده واللي عمله خلال المبارايات كلها .. بصراحة ابني قدم مبارايات فوق الوصف".

وأضاف ناصر النني خلال لقائه مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "النهاردة أنا زعلان علشان محمد تعب جداً وأنا حاسس بيه .. وكان نفسه ياخد البطولة".

وعلق والد اللاعب محمد النني، على خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال، قائلاً: "منتخب مصر رجالة، وأنا اعتبرتهم كسبوا النهاردة البطولة لأنهم قدموا مباريات قوية جداً".

وأكمل ناصر النني قائلاً: " النهاردة ربنا ما أرادش لهم الفوز ولكن هما قدموا بطولة حلوة جداً .. ومحدش فيهم قصر انهاردة .. كلهم أبطال .. اه احنا زعلانين على البطولة ..ولكن بقى عندنا منتخب قوي جداً ولاعيبة على أعلى مستوى".