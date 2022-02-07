دوليو الزمالك ينتظمون في التدريبات الخميس المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ، إلى تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل.

وفضل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.