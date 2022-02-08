عايزين 100 ألف مشجع .. أحمد موسى يزف بشرى سارة بخصوص مباراة مصر والسنغال

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم نقل مباراتي منتخب مصر مع نظيره السنغالي على قناة وطنية مصرية، وهي أون تايم سبورت.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن تكون هناك حاجة لمشاهدة المباراتين على قناة الجزيرة أو بي إن سبورت القطرية.

وأردف : أتمنى المباراة التي سوف تقام في مصر يتم لعبها على ستاد القاهرة حتى يكون هناك 100 ألف متفرج، مردفا أن الجمهور سيكون رقم 1 في هذه المباراة، وربنا يكرمنا ونخلص من هنا وسط الـ 100 ألف متفرج.

وقال أحمد موسى، إن المنتخب يقدم الرسالة القوية عند ملاقاة منتخب أجنبي، في ستاد القاهرة وسط الهتافات المصرية وتحيا مصر.

واختتم “ موسى” قائلا: إن ستاد القاهرة مرعب للفرق الأجنبية حيث شهد تغلب المنتخب المصري على نظيره السنغالي في كأس الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر عام 2006.