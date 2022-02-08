عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايزين 100 ألف مشجع .. أحمد موسى يزف بشرى سارة بخصوص مباراة مصر والسنغال

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم نقل مباراتي منتخب مصر مع نظيره السنغالي على قناة وطنية مصرية، وهي أون تايم سبورت.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن تكون هناك حاجة لمشاهدة المباراتين على قناة الجزيرة أو بي إن سبورت القطرية.

وأردف : أتمنى المباراة التي سوف تقام في مصر يتم لعبها على ستاد القاهرة حتى يكون هناك 100 ألف متفرج، مردفا أن الجمهور سيكون رقم 1 في هذه المباراة، وربنا يكرمنا ونخلص من هنا وسط الـ 100 ألف متفرج.

وقال أحمد موسى، إن المنتخب يقدم الرسالة القوية  عند ملاقاة منتخب أجنبي، في ستاد القاهرة وسط الهتافات المصرية وتحيا مصر.

واختتم “ موسى” قائلا: إن ستاد القاهرة مرعب للفرق الأجنبية حيث شهد تغلب المنتخب المصري على نظيره السنغالي في كأس الأمم الأفريقية التي فازت بها مصر عام 2006.

أحمد موسى مصر ستاد القاهرة الأمم الأفريقية السنغال

ترشيحاتنا

بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

مقتل 30 إرهابياً على الأقل في عملية مشتركة بين فرنسا ومالي

هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو العكس؟ فتوى البحوث الإسلامية ترد

وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

ما يرفض الغرب الاعتراف به| بالدليل والبرهان «لا سجناء رأي في مصر».. و السيسي أحرجهم بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ