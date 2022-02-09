بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

أقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "معالي ماما" بإحدى المولات في التجمع الخامس وذلك بحضور المخرج أحمد نور والمنتج أمجد بدر والمنتجة نانسي يوسف.

وحرص علي الحضور عدد كبير من أبطال الفيلم منهم الفنانة بشري والفنان محمود الليثي ونور إيهاب وسليم الترك الشهير ب "سولي" وياسين امير وأيضا عدد من الفنانين الشباب منهم محمود نور ورغد جلال واحمد جيبوتي وحسين ومحمود الفقي.

وأيضا حضر عدد من ضيوف شرف الفيلم منهم محمد علي رزق ومروة عبد المنعم وكريم مغاوري ودعاء رجب وبسمة مصطفي وعدد آخر كبير من الفنانين.

وحرص علي تهنئة أبطال الفيلم الفنانة شيري عادل و الفنانة دينا فؤاد والفنانة ميريهان حسين والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنانة إيناس كامل والفنان أحمد صفوت.

والفنان محمد احمد ماهر والفنان حازم إيهاب والفنان توني ماهر والفنان شادي شامل والمخرج عمرو عابدين .

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.