أول ظهور لـ ميريهان حسين بعد شفائها من كورونا

حرصت الفنانة ميريهان حسين على حضور العرض الخاص لفيلم معالي ماما بعد شفائها من فيروس كورونا.
وظهرت ميريهان حسين برفقة أبطال الفيلم ومن بينهم بشرى ومحمود الليثي.
وكان قد حرص زوج الفنانة بشرى على دعمها وحضور العرض الخاص والأول لفيلم "معالي ماما" إلى جانب مخرج العمل وأبطال الفيلم.
وبدء منذ قليل توافد أبطال فيلم معالي ماما إلى العرض الخاص المقام بإحدى مولات التجمع الخامس، للاحتفال بانطلاقه في السينمات المصرية والعربية.
فيلم "معالي ماما" يختتم أفلام موسم إجازة منتصف العام الدارسي الذي انطلق منذ أسابيع، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير.
تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.
وطرحت الصفحة الرسمية لفيلم "معالي ماما " منذ أيام، برومو الفيلم وسط أجواء كوميدية وظهر أبطال العمل بشري ومحمود الليثي ونور إيهاب وسليم ترك الشهير بسولي وياسين أمير.
فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.
كما يشارك في البطولة كل من إسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.