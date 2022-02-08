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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء توافد أبطال فيلم "معالي ماما" على العرض الخاص بالتجمع الخامس

صدى البلد

‎  بدء منذ قليل توافد أبطال فيلم معالي ماما إلى العرض الخاص المقام بإحدى مولات التجمع الخامس، للاحتفال بانطلاقه في السينمات المصرية والعربية.

  فيلم "معالي ماما" يختتم أفلام موسم إجازة منتصف العام الدارسي الذي انطلق منذ أسابيع، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

 وطرحت الصفحة الرسمية لفيلم "معالي ماما "  منذ أيام، برومو الفيلم وسط أجواء كوميدية وظهر أبطال العمل بشري ومحمود الليثي ونور إيهاب وسليم ترك الشهير بسولي وياسين أمير. فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور. 

أبطال فيلم "معالى ماما" يحتفلون بالعرض الخاص.. اليوم

أبطال فيلم "معالى ماما" يحتفلون بالعرض الخاص .. غدا

كما يشارك في البطولة كل من إسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.‎

محمود الليثي بشري حسام داغر سامي مغاوري العرض الخاص

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