أبطال فيلم "معالى ماما" يحتفلون بالعرض الخاص.. اليوم

يحتفل فريق عمل فيلم "معالي ماما"، بطولة الفنانة بشرى، اليوم، بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى دور العرض السينمائي الشهيرة بالتجمع الخامس بحضور أبطال الفيلم.

فيلم "معالي ماما" يختتم أفلام موسم إجازة منتصف العام الدارسي الذي انطلق منذ أسابيع، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير.

بشرى تكشف تفاصيل فيلم معالى ماما

كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم "معالي ماما" .

وقالت بشرى في تصريحات لـ صدى البلد": العمل حمسني للعودة للسينما فالفكرة جديدة ومختلفة ولم تقدم من قبل، ويتحدث عن المراة العاملة، وتأثر الأولاد وتعليمهم بها، وأجسد شخصية امرأة في منصب مهم وتتعرض لمجموعة من المواقف مع عائلتها".

قصة فيلم معالى ماما

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم معالى ماما

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.

كما يشارك في البطولة كل من إسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.