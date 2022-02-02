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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى تطرح أغنية فيلمها الجديد "معالي ماما"

معالي ماما
معالي ماما

طرحت الفنانة بشرى، الاغنية الدعائية لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم “معالي ماما".

وطرحت الصفحة الرسمية لفيلم "معالي ماما " برومو الفيلم وسط أجواء كوميدية وظهر أبطال العمل بشري ومحمود الليثي ونور إيهاب وسليم ترك الشهير بسولي وياسين امير.

9 فبراير في دور العرض.. طرح البرومو الدعائي لفيلم "معالي ماما"

البوسترات الدعائية لفيلم معالي ماما.. شاهد

وأكد المخرج أحمد نور، أنه سيتم طرح فيلم معالي ماما يوم ٩ من شهر فبراير المقبل وسيتم بدء عرض برومو الفيلم في قاعات السينما خلال هذه الفترة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

"معالي ماما"

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.

بشري الفنانة بشرى معالي ماما المخرج أحمد نور الليثى

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