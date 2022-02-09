فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

علق والد المطرب حسام حبيب على عودة نجله لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد حسام حبيب ، عبر حسابه على فيسبوك ساخرا: "بجد رجعوا؟.. محدش قالي!".

و تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن عودتها للمطرب حسام حبيب

وخرجت شيرين ونفت أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.

ولمتابعة أخبار الفنانة شيرين عبدالوهاب وعودتها إلى زوجها حسام حبيب .. تابع الفيديو جراف التالي: