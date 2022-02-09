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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

والد حسام حبيب
والد حسام حبيب

 

علق والد المطرب حسام حبيب على عودة نجله لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

والد حسام حبيب معلقا على عودة ابنه لشيرين عبد الوهاب: محدش قالي

بعد ما أهدته «سيدنا القماص».. القصة الكاملة لانفصال وعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وقال والد حسام حبيب ، عبر حسابه على فيسبوك ساخرا: "بجد رجعوا؟.. محدش قالي!".

و تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن عودتها للمطرب حسام حبيب

وخرجت شيرين ونفت أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر.

ولمتابعة أخبار الفنانة شيرين عبدالوهاب وعودتها إلى زوجها حسام حبيب .. تابع الفيديو جراف التالي:

حسام حبيب شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب والد حسام حبيب المطرب حسام حبيب

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