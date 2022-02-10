اقتصاد الإمارات .. 1.4 مليار درهم أرباح "دبي التجاري" في 2021

سجل بنك دبي التجاري أرباحا صافية بقيمة 1.451 مليار درهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 مرتفعة بنسبة 29.5% مقارنة مع العام السابق .

وأشار البنك في بيان إلى ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% مقارنة مع عام 2020، لافتا إلى أن هذا الارتفاع نتج بشكل رئيسي عن النمو القوي في الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك إن هذا العام يعد منعطفاً مميزا بالتزامن مع عام الخمسين لدولة الإمارات، مؤكدا التزام البنك تجاه مجتمع دولة الإمارات واستمراره في دعم جهود الحكومة الرامية لجعل الإمارات واحدة من أسعد الدول وأكثرها إزدهارا في العالم ".

وأضاف أن البنك سجل مستوىً قياسياً في حجم الموجودات قدره 114 مليار درهم كنتيجة للنمو القوي في القروض والتي ارتفعت بدورها بنسبة 17% مقارنة مع عام 2020 علاوة على ذلك ارتفع صافي الأرباح بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.451 مليار درهم نتيجة الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد واستقرار الإيرادات من غير الفوائد .