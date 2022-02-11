وداعا لشحن الأجهزة بالكابلات.. باحثة مصرية تفوز بأفضل رسالة دكتوراة في ألمانيا

خصص الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، فقرة حملت عنوان "باحثة مصرية تفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراة على مستوى ألمانيا في مجال الكهرباء والالكترونيات".

من جانبها قالت الدكتورة رانيا مرسي، إن الشحن اللاسلكي هو المستقبل، وخاصة أن هناك توقعات بزيادة عدد الأجهزة الكهربائية، وسيكون الشحن بنفس فكرة الواي فاي الخاص بالإنترنت.

وأضافت رانيا مرسي، أن هذه الفكرة يتم العمل عليها من قبل أكثر من شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إيصال الطاقة في نقطة معينة في الهواء الطلق.