16 يونيو.. فنون جميلة حلوان تطلق دورة للدراسات الحرةً

تعلن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عن بداية دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد ٢٠- فبراير -٢٠٢٢ الى الخميس ١٦-يونيو ٢٠٢٢.

ونوهت الكلية بأن الدراسة بالدورة ١٢ أسبوع ٦ اسابيع قبل رمضان وتوقف فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ثم استكمال ٦ اسابيع بعد رمضان.. عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة اساسيات الرسم والجرافيك .

ولكل دورة من دورات الدراسات الحرة عدة اختبارات ، حيث ان هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتين بقسم التصوير اما عن بقية الدورات و هم دورات " النحت ، الجرافيك " بدون اختبار



وصرحت ادارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك انه علي الراغبين بالاشتراك بالدورات ، التوجه من الآن وحتى يوم الخميس ١٨ فبراير الجارى الى سيكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من ٩ ونصف ونصف الى ٢ ظهرا من الأحد إلى الخميس



وقد نوهت ادارة الكلية انه علي الراغبين بالاشتراك بالدورات احضار الاوراق الاتية :

- صورتين شخصيتين

- صورة البطاقة الشخصية

- مبلغ ٣٠٠٠جنيه يتم دفعهم باستخدام كارت فيزا أو ماستر كارد أو ميزة أو كارت debt

و اشرت الكلية الي ان التقديم متاح من سن ١٨ سنة، وانه متاح للطلاب من الجامعات ولا يقتصر علي جامعة حلوان.