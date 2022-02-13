تحريز وحدات مكبرات الصوت بـ 28 توك توك في الشرقية

للتصدي للتلوث الضوضائي..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه المحافظ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ حملة مكبرة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعي التي تؤرق المواطنين خاصة كبار السن والمرضي والتي تمثل شكوي دائمة لهم وذلك بظبط سائقي موتوسيكلات التوصيل المنزلي والتكاتك والتي يقوم أصحابها بتركيب وتشغيل وحدات الصوت كبيرة الحجم أثناء السير بشوارع مدينة الزقازيق وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

و تنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بحملة بمنطقة محطة القطار وشارع الجلاء بمدينة الزقازيق والتي أسفرت عن ضبط ٢٨ توك توك يقوم أصحابها بتشغيل السماعات و مكبرات الصوت والآلات المزعجة والمقلقة للراحة وكذلك بالمحلات وموتوسكلات التوصيل المنزلي وتم التحفظ عليها بالإدارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديا لهذه الظاهرة السلبية التي تسبب إزعاج للمواطنين.