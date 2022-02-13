الكشف الطبي على 1800 مريض بالقافلة الطبية بقرية الشيخ بشير في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تم التكليف بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الشيخ بشير التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وإشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، وجلدية وتناسلية، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1795 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.