مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 14 - 2 - 2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ريال مايوركا ضد اتلتيكوبلباو في الدوري الإسبانى، فضلا عن مواجهة هاتاي سبور المحترف ضمن صفوفه محمود كهربا مع جوزتبه في الدوري التركي بجانب لقائين فى الدوري المصري .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال مايوركا x اتلتيكوبلباو - الساعة 10 مساء beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



سبيزيا x فيورنتينا - الساعة 12 إلا ربع مساء Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات الدوري التركي



هاتاي سبور x جوزتبه - الساعة 9 مساء

أضنة ديمرسبور x بشكتاش - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الاتحاد السكندري x إيسترن كومباني الساعة 3 عصرا on time sport

مصر المقاصة x طلائع الجيش الساعة 8 مساء on time sport