عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الإثنين 14 - 2 - 2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ريال مايوركا ضد اتلتيكوبلباو في الدوري الإسبانى، فضلا عن مواجهة هاتاي سبور المحترف ضمن صفوفه محمود كهربا مع جوزتبه في الدوري التركي بجانب لقائين فى الدوري المصري .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ريال مايوركا x اتلتيكوبلباو  - الساعة 10 مساء beIN Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


سبيزيا x فيورنتينا  - الساعة 12 إلا ربع مساء  Sky Sport Calcio 1

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


هاتاي سبور x جوزتبه - الساعة 9 مساء

أضنة ديمرسبور x بشكتاش - الساعة 9 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة


الاتحاد السكندري x  إيسترن كومباني الساعة 3 عصرا  on time sport

مصر المقاصة x طلائع الجيش الساعة 8 مساء on time sport 

الدوري الإسباني محمود كهربا الدوري التركي الدوري المصري هاتاي سبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

طقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق واستمرار الصقيع والبرودة ليلا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر ..اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز الفراعنة.. إقالة جارديم مدرب الهلال عقب رباعية الأهلي

حدث ليلًا.. بيان عاجل من النيابة بخصوص طبيبة المنوفية.. مرض نادر يهدد حياة حمو بيكا وحادث مروع ينهي حياة شاب وفتاة

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم... والقنوات الناقلة

ملاك الرحمة عروس الجنة.. تفاصيل تحقيقات مصرع الطبيبة آلاء في المنوفية

هل يجوز الوضوء بالرموش والأظافر الأكريليك؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ