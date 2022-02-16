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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-2-2022

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16-2-2022، إرتفاعاً طفيفاً بنحو جنيه وحيد لكل جرام، وذلك بحسب سعر الأعيرة المختلفة في محلات بيع الذهب.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 810 جنيهات بعد أن كان في مستهل التعاملات بـ 809 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب 926 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 694 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية 540 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب  6,480 جنيها وأوقية الذهب 28,790 ألف جنيه وكيلو الذهب 925,714 جنيه.

الذهب والمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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