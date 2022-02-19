نيوزيلاندا تفوز بذهبية التزلج الحر للرجال في أولمبياد بكين الشتوية

أحرز اللاعب النيوزيلندي نيكو بورتيوس الميدالية الذهبية في منافسات التزلج الحر داخل نصف أنبوب للرجال اليوم /السبت/ وهو آخر حدث لمسابقة التزلج الحر في أولمبياد بكين الشتوية.

وباعتباره بطل العالم والفائز بألعاب "اكس"، وكذلك الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي 2018، أظهر بورتيوس، البالغ من العمر 20 عاما، قوته في أول جولة له بنتيجة 93.00 نقطة ليهيمن على السباق، على الرغم من أنه سقط في الجولتين الباقيتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وسجل الأمريكي ديفيد وايز، البالغ من العمر 31 عاما، البطل الأولمبي مرتين، 90.75 نقطة في جولته الأولى؛ ليحتل المركز الثاني خلف بورتيوس، بينما ارتكب أخطاء في الجولتين الأخيرتين وحصل على الميدالية الفضية.

وذهبت البرونزية إلى زميل وايز في الفريق الأمريكي أليكس فيريرا، الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي 2018، بتسجيله 86.75 نقطة في الجولة الأولى.

