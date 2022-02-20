لتأمين زيارة دينية.. العراق يطلق عملية أمنية في العاصمة بغداد

أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بانطلاق عملية أمنية في العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش.

ووفق لوكالة "شفق نيوز"، صرح مصدر أمني مسؤول بأن قوات الحشد الشعبي قد شرعت اليوم، الأحد، بعملية امنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين زيارة دينية.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع اقتراب إحياء زيارة وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية حيث يقصد الآلاف من داخل وخارج العراق مدينة الكاظمية في بغداد بهذه المناسبة في نهاية شهر رجب.

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن السلطات الأمنية حظرت دخول الشاحنات إلى العاصمة بغداد ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة وفاة الإمام الكاظم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القيادات الأمنية العليا أصدرت توجيهات بشأن زيارة وفاة الامام الكاظم وتضمنت منع دخول الشاحنات التي تحمل المواد الانشائية وحديد السكراب وشاحنات نقل العجلات واي شاحنة أخرى الى حدود مسؤولية قيادة عمليات بغداد بدءا من الساعة السادسة صباحا يوم الخميس المصادف 24/2/2022 ولغاية يوم 28/2/2022".

وأشار إلى "السماح لشاحنات نقل الفواكه والخضار والمواد الغذائية والطحين ومياه الشرب الادوية والمستلزمات الطبية والاوكسجين وصهاريج الوقود وكل مايتعلق بمواد البقاء على الحياة".

وأفادت التوجيهات، وفق المصدر، بأنه "بإمكان الشاحنات القادمة من محافظة الانبار الى الجنوب وبالعكس استخدام الطريق السريع والاستمرار بالحركة لعدم وجود ما يمنع حركتها ولعدم تقاطع الحركة مع حركة الزائرين".