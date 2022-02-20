"المركزي للمبيدات" ينظم دورة تدريبية في سلامة الغذاء لمتخصصين من الكاميرون

بالتعاون مع "الطاقة الذرية"..

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، في مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

وأضافت أن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية، وبإشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لافتة إلى انه سيتم تدريب المتخصصين على طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، حيث من المقرر أن يستمر التدريب على مدار شهر كامل بالمعمل يتم خلاله التدريب بعدة أقسام في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.