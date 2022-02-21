طالب يبهر الجميع بالتصميمات الهندسية.. فيديو

قال الطالب إبراهيم عبد العاطي الطالب بجامعة مصر ، إنه قام بالتقديم إلي مسابقة في المعهد العالي للتعليم والبحث العلمي وهذا تم اختياري من خلال اختيار جامعتي إلي للمشاركة في المسابقة وفزت في هذه المسابقة علي 380 طالبا.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي " القناه الأولي المصرية "، إن المشروع الذى قمت بتقديمة وحصلت علي جائزة المسابقة فيه هو تصميم لتطوير الجامعة في الأقصر واستخدمت في التصميم جميع وسائل المعلومات والتقنيات الحديثة .

وأوضح عبد العاطي ، إنه فاز بالجائزة بدون واسطة وحصلت علي المركز الثالث وهذا بسبب التصميم الهندي الي فرع جامعة مصر بالأقصر.