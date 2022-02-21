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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقل مباراة المصري البورسعيدي وأوتوهو بالكونفيدرالية من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق أوتوهو الكونغولي من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية.

 

وجاء هذا القرار بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.

 

 ومن المقرر أن تقام مباراة أوتوهو والمصري على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية "كينشاسا" في موعدها المحدد سلفًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم  في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

 


وانتهت مباراة المصري ومازيمبي الكونغولي لصالح المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، سجلهما ياسر حامد وإلياس الجلاصي، ليتصدر النسور الخضر جدول المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية برصيد أربع نقاط.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كاس الكونفيدرالية الافريقية بالنادي المصري فريق أوتوهو الكونغولي الكونغو برازافيل الكونغو الديمقراطية

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