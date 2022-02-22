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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| دبي تحتضن مؤتمرا ومعرضا حول صيانة وتصميم الطائرات

مركز دبي التجاري
مركز دبي التجاري

ينطلق مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الرائد على مستوى المنطقة ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات يومي 22 و23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة جهود الابتكار والاستدامة في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن سيتم تنظيم الحدث عن قائمة الشركات المحلية والعالمية المرموقة المشاركة أهمها شركات الاتحاد الهندسية ودبي الجنوب وسند وهيكو ولوفتهانزا تكنيك وستاندرد أيرو وهونغ كونغ لهندسة الطائرات المحدودة – هايكو وجيرفلور والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران "ساعي".

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ويشتمل الحدث على برنامج أيرلاين بايرز الشامل الذي يستقطب مشاركة 350 ممثلا عن أبرز شركات الطيران الإقليمية والعالمية بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران والخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية الكينية والطيران العُماني وطيران ناس وغيرها.

وتضم قائمة المتحدثين خلال دورة هذا العام أندريه كاسي المدير الفني لعمليات المقصورة في شركة ويز إير ونينا شولز المديرة الإدارية في تحالف معدلي الطائرات المستقلين ونافيد خان مدير قسم صيانة الطائرات في طيران الإمارات وتتمحور النقاشات حول أبرز التقنيات المبتكرة ومزايا الطائرات المتصلة.

ويشهد اليوم الثاني من المعرض جلسة حوارية تركز على خدمات سلسلة التوريد في مجال صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها وجلسة أخرى تستهدف مناقشة ملامح سلسلة التوريد في العام الجاري وتستكشف بعض أهم الفرص لتوفير التكلفة.

ويشارك في الجلستين متحدثون بارزون بمن فيهم باتريك ماركهام نائب رئيس قسم الخدمات التقنية في شركة هيكو وروبرت جيل رئيس المجموعة لشؤون المشتريات وإدارة سلسلة التوريد في شركة سند التابعة لشركة مبادلة وستولنيكوف مدير الخدمات اللوجستية والمشتريات في شركة في دي جلف.

ويعقب ذلك مباشرة جلسة تتمحور حول تطور سلوكيات الركاب وتوقعاتهم يديرها محمد الشريف المهندس المشرف على قسم التصاميم الداخلية والهندسة في شركة طيران الخليج.

وقال تيموثي هاوز المدير الإداري لشركة تارسوس الشرق الأوسط إن عدد الجهات العارضة المرموقة المشاركة في هذا المعرض الوحيد من نوعه في المنطقة يعكس الانتعاش الذي يشهده قطاع الطيران عموما في ظل عودة الطلب على السفر الجوي إلى سابق عهده ..معربا عن فخره باستضافة عدد من أهم الشركات المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وديكوراتها الداخلية على مستوى العالم حيث تبشر دورة هذا العام بتوفيرها منصة فعالة تتيح للجهات العارضة والحضور الاستفادة من أحدث الابتكارات في القطاع إلى جانب فرص التواصل المهمة لتحقيق النمو المستدام والتعاون.

وأضاف هاوز أن هذا العام سيشهد إطلاق تطبيق التواصل الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يمنح الحضور فرصة التواصل قبل انطلاق الفعالية وحجز الاجتماعات في الموقع ويتوفر هذا التطبيق المخصص للهواتف المحمولة للتنزيل من خلال متجريّ أبل ستور وجوجل بلاي باسم AIME MRO Middle East.

وقالت ليديا جانو المديرة الإدارية لشؤون الفعاليات في شبكة أفييشن ويك : ندرك تماما تحول القطاع نحو تعزيز التقنيات الرقمية والابتكار والتي تشكل عاملا مهما لمواكبة احتياجات المستقبل والتحلي بالمرونة وتمنح منصة جو لايف ثياتر للمشاركين والزوار فرصة الاستفادة من محتواها التطلعي الجذاب وتركز فرص التعلم المهمة هذه على إحداث انتعاش قوي في قطاع الطيران.

وتجمع منصة جو لايف ثياتر أبرز صناع القرار في مجال التجهيزات الداخلية للطائرات وصيانتها وإصلاحها وتجديدها من شركات الطيران ومزودي خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومصنعي المعدات الأصلية والمؤجرين والموردين وأهم المتخصّصين في التصميم الداخلي للطائرات ممن سيقدمون أحدث ابتكاراتهم في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والقوى العاملة وسلسلة التوريد من خلال برنامج المحتوى فضلا عن استعراض التقنيات الحديثة وأحدث المنتجات والخدمات.

وتشمل أبرز جوانب الأجندة جلسة تضم قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لدراسة حالة سوق التأجير والمؤجرين على المستوى الإقليمي .. ومن المشاركين في هذه الجلسة فهد بن حمزة سندي الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران "ساعي" وفريزر كوري الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو" وزياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط ولي آن شاي المحررة التنفيذية لشؤون الأعمال التجارية وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في شبكة أفييشن ويك.

ويتولى سام تشوي أحد أشهر المدونين في مجال الطيران بالعالم والذي حقق أكثر من 650 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب إدارة جلسة حوارية حول التصميم الداخلي للطائرات في اليوم الأول من المعرض والتي تدور حول تعزيز التواصل والتعاون في سلسلة القيمة.

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