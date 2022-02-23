سمير طنطاوي: استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم يعكس اهتمامها بموضوعات البيئة والتحول الأخضر|فيديو

قال سمير طنطاوي طنطاوي عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن مؤتمر المناخ القادم يشهد اهتماماً بالغاً وغير معهود في العهود السابقة، مؤكدا أن الرئيس مهتم بهذا المؤتمر لأهميته في نقل نهضة مصر والحضارة المصرية وإظهار مصر بالشكل اللائق.

وأضاف سمير طنطاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن مدينة شرم الشيخ مؤهلة تمامًا لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، لافتاً إلي أن استضافة مصر إلي مؤتمر المناخ القادم يعكس اهتمامها بموضوعات البيئة والتحول الأخضر تجاه الاقتصاديات الأقل انبعاثاً للكربون.

وأوضح سمير طنطاوي، أنه تم افتتاح ورشة عمل لأول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية لمؤتمر تغير المناخ القادم المقام في مدينة شرم الشيخ .