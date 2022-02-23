مدير تعليم مطروح يبحث أسباب توقف النشاط العلمى بالمدرسة الثانوية الفندفية

مدير تعليم مطروح يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة الفندقية في حي الشروق

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، خلال جولة تفقدية مفاجئة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بمدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة ، في حي الشروق ( ك ٧ ) بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني .

وتابع وكيل الوزارة العمل في أقسام تدريب طلاب المدرسة الفندقية ، حيت لاحظ وكيل الوزارة عدم تفعيل التدريب العملي للطلاب بسبب العجز في الكوادر الفنية المتخصصة في المجال الفندقي بالمدرسة ونقص الخامات الخاصة بتطبيق نظام الجدارات المتبع حالياً بمدارس التعليم الفني .

ووجه شحاته التعليم الفني بتشكيل لجنة من التعليم الفني لمعالجة السلبيات في المدرسة فوراً وبحث سبل سد العجز في معلمي المواد العملي .

كما اطمئن على تفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع عمل التباعد اللازم داخل المدرسة حفاظا على سلامة الطلاب.

