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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم مطروح يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة الفندقية في حي الشروق

مدير تعليم مطروح يبحث أسباب توقف النشاط العلمى بالمدرسة الثانوية الفندفية

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يتفقد المدرسة الفندقية

تفقد  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  ، خلال جولة تفقدية مفاجئة  انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بمدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة ، في حي الشروق ( ك ٧ ) بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني .

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وتابع وكيل الوزارة العمل في أقسام تدريب طلاب المدرسة الفندقية ، حيت لاحظ وكيل الوزارة عدم تفعيل التدريب العملي للطلاب بسبب العجز في الكوادر الفنية المتخصصة في المجال الفندقي بالمدرسة ونقص الخامات الخاصة بتطبيق نظام الجدارات المتبع حالياً بمدارس التعليم الفني .

ووجه شحاته التعليم الفني بتشكيل لجنة من التعليم الفني لمعالجة السلبيات في المدرسة فوراً وبحث سبل سد العجز في معلمي المواد العملي .

كما اطمئن على تفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس  مع عمل التباعد اللازم داخل المدرسة حفاظا على سلامة الطلاب. 
 

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