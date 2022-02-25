تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية من تألقها في عالم المركبات، وذلك بعد أن اكدت على موعد الكشف الرسمي للنسخة اوسترال، لتختار الثامن من مارس ليكون هو الموعد المحدد، ولكي تزيد الأمر تشويقًا هناك بعض الرسوم الخارجية والتي من المتوقع أن نشاهدها بالنسخة الجديدة.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

جاءت الصور الأولية بتصميم اقرب للنسخة ميجان الكهربائية E-Tech ، وذلك فيما يخص الواجهة وبعض اللمسات، بينما حصلت مقدمة السيارة على شبكة واسعة المدى ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، بينما ظهرت الجنوط بشكل مبالغ فيه ولكنه يعطي لمحة تقريبية على الطراز المتوقع.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

ومن من المفترض أن تحتوي رينو اوسترال على منظومة محركات هجينة، 1.3 12 فولت 1.2 48 فولت TCE، مع متغير هيجن يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، بينما سيتم تدشينها عبر منصة CMF-CD3.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

وتأتي السيارة رينو اوسترال بنسبة طول كلي قدرت بـ 4.51 متر، مع عرض يبلغ 177.6 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، وهو ما اظهرته بعض الصور من قبل.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

وتضم السيارة نظام ترفيه داخل باجمالي الشاشات لتبلغ 24.3 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقصورة رياضية تتماسب من المفهوم المقدم، بالاضافة إلى مصابيح تعمل بتقنية led ربملا تتصل من الشبكات الأمامية، إلى جانب تقنيات الحماية والامان القياسية مع المكابح عالية التجهيزات.