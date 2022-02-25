عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

مستوحاه من ميجان
مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية من تألقها في عالم المركبات، وذلك بعد أن اكدت على موعد الكشف الرسمي للنسخة اوسترال، لتختار الثامن من مارس ليكون هو الموعد المحدد، ولكي تزيد الأمر تشويقًا هناك بعض الرسوم الخارجية والتي من المتوقع أن نشاهدها بالنسخة الجديدة.

txt

رينو الاختبارية تأتي مع محرك احتراق يعمل بالهيدروجين.. صور

txt

أسعار ومواصفات.. رينو ميجان 2022 السيدان الفرنسية في السعودية

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة 

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة

 

جاءت الصور الأولية بتصميم اقرب للنسخة ميجان الكهربائية E-Tech ، وذلك فيما يخص الواجهة وبعض اللمسات، بينما حصلت مقدمة السيارة على شبكة واسعة المدى ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، بينما ظهرت الجنوط بشكل مبالغ فيه ولكنه يعطي لمحة تقريبية على الطراز المتوقع.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة 

ومن من المفترض أن تحتوي رينو اوسترال على منظومة محركات هجينة، 1.3 12 فولت 1.2 48 فولت TCE، مع متغير هيجن يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، بينما سيتم تدشينها عبر منصة CMF-CD3.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة 

وتأتي السيارة رينو اوسترال بنسبة طول كلي قدرت بـ 4.51 متر، مع عرض يبلغ 177.6 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، وهو ما اظهرته بعض الصور من قبل.

مستوحاه من ميجان .. رينو تشوق متابعي النسخة اوسترال الجديدة 

 وتضم السيارة نظام ترفيه داخل باجمالي الشاشات لتبلغ 24.3 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقصورة رياضية تتماسب من المفهوم المقدم، بالاضافة إلى مصابيح تعمل بتقنية led ربملا تتصل من الشبكات الأمامية، إلى جانب تقنيات الحماية والامان القياسية مع المكابح عالية التجهيزات.

رينو أوسترال ميجان النسخة اوسترال اوسترال الجديدة النسخة اوسترال الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

وزير دفاع أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لمرحلة جديدة من الهجوم

ترشيحاتنا

مسؤول أوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية فوق كييف

أفريقيا يا أبطال.. جماهير الزمالك تساند الفريق قبل مواجهة الوداد

CNN: الجيش الروسي على بعد أميال قليلة من كييف

أوكرانيا.. الجيش الروسي يعاود قصف كييف مجددا

موسيماني للاعبي الأهلي: لا تخذلونى.. والفوز على صن داونز له طابع خاص عندي وعند الجمهور

شبانة: عودة معلول وعبد المنعم وهاني للتشكيلة الأساسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ