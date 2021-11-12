سوق المستعمل.. سعر رينو داستر موديل 2019

تنتمي السيارة رينو داستر إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة وسط السوق المصري للسيارات.

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري مواصفات وسعر السيارة رينو داستر موديل 2019 داخل سوق المستعمل.

جاءت سيارة رينو داستر موديل 2019 بمحرك سعة 1.6 لتر، قادر على توليد قوة 115 حصان، وعزم دوران 165 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 13 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/س.

جهزت سيارة رينو داستر بمجموعة من التجهيزات القياسية، مثل الوسائد هوائية لحماية السائق والركاب، ونظام منع إنغلاق المكابح ABS ، مع توزيع الكتروني EBD ونظام مساعدة الفرامل BAS ، ونظام حماية السيارة من السرقة، إلى جانب وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكمبيوتر للرحلات.

دعمت سيارة رينو داستر موديل 2019 بشاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم نظام الملاحة GPS كما تدعم توصيل الهواتف الذكية من خلال تقنية Bluetooth ومخارج من فئة AUX و USB، كما تحتوي سيارة رينو على نظام الدخول الذكي بدون مفتاح وعجلة قيادة من الجلد ونظام تحكم بالطقس ذو ضبط تلقائي وكاميرا خلفية.

وتأتي سيارة رينو داستر موديل 2019 بعجلات رياضية بقياس 17 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية من فئة LED ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مما جاءت بسعة حقيبة تخزين الأمتعة الخلفية إلى 445 لتر.