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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة فرنسية موديل 2021 في البحرين .. صور

ارخص سيارة فرنسية
ارخص سيارة فرنسية موديل 2021 في البحرين .. صور

تعتبر النسخة رينو سيمبول موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، واحدة من الاصدارات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة رينو الفرنسية العالمية، حيث تقدم داخل السوق البحريني عبر فئتين من التجهيزات.

قياسات السيارة رينو سيمبول موديل 2021

 

ترتكز رينو سيمبول موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.635 متر، مع نسبة طول بلغت 4.354 متر، وبعرض يقدر بـ 1.994 متر، و بارتفاع يبلغ 1.529 متر، مع صندوق خلفي بسعة 510 لتر.

محرك السيارة رينو سيمبول موديل 2021 

 

تستمد رينو سيمبول موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية الخاصة بهذه السيارة فيمكنها التسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

تقنيات الحماية والامان للسيارة رينو سيمبول موديل 2021

 

دعمت رينو سيمبول موديل 2021 بمنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وخاصية دعم المكابح BA، ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف وحساسات ركن، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الثبات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وحزان للامان امامي وخلفي، ومرايات كهربائية ذات تحكم داخلي، بالاضافة إلى عناصر الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة.

أسعار السيارة رينو سيمبول موديل 2021 في البحرين 

 

الفئة الأولى رينو سيمبول 2021 1.6L PE بسعر 3.995 دينار.

الفئة الثانية رينو سيمبول 2021 1.6L LE بسعر 5.500 دينار.

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