كانت في الماضي ترتبط سيارات الهيدروجين بالمركبات الكهربائية مثل Toyota Mirai ومع ذلك تغيرت الأمور عندما أعلنت تويوتا عن محرك مبتكر يتكون من محرك احتراق داخلي يتغذى على الهيدروجين، وهو أكثر من مجرد إعلان حيث تم اختبار السيارات بالفعل، بما في ذلك Corolla و Yaris supermini الأصغر، حيث يحتوي كلاهما على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني مصدره GR Yaris.

رينو الاختبارية تأتي مع محرك احتراق يعمل بالهيدروجين.. صور

تعتبر تويوتا ليست صانع السيارات الوحيد الذي جرب هذا النوع من القوة المحركة، حيث تستعرض رينو سيارة مفهوم جديدة مزودة بـ "محرك هيدروجين" يخبرنا استخدام كلمة "محرك" أن السيارة الغامضة التي نراها هنا لا تحتوي على محركات كهربائية، بل محرك ICE يعمل بالهيدروجين بدلاً من البنزين أو الديزل.

تستمر الشركة التي تحمل شعار الماس لتقول إنها "سيارة مفهوم غير مسبوقة"، مما يجعلنا نعتقد أنها ليست مركبة هيدروجينية تعمل بخلايا الوقود النموذجية.

تتشابهه المصابيح الأمامية الرفيعة بتقنية LED والشعار المضيء مع سيارة Megane E-Tech Electric، ولكن مع مصابيح تشغيل نهارية أكبر بشكل ملحوظ حيث تجد عادةً مداخل هواء، ولم تعد الكاميرات الجانبية ميزة خاصة بالمفهوم فقط نظراً لوجود عدد غير قليل من سيارات الإنتاج التي تتخلص من المرايا الزجاجية، كانت هيونداي قبل أيام قليلة فقط عندما كشفت عن خطط لإدخال مرايا رقمية في أوروبا لطراز Ioniq 5 في وقت لاحق من هذا العام.

لا تزال رينو متخوفة من التفاصيل حول المفهوم الجديد، لكننا نعلم أن الكشف الكامل من المقرر أن يتم في وقت ما في مايو عندما تنكشف الأغطية التمويهية.