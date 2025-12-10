السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش مقترحات استخدام قطعة أرض بإهناسيا

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد اجتماعًا اليوم لمناقشة إجراءات تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على استغلال قطعة أرض بمدينة إهناسيا، ضمن الأصول غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وأحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، محمد أبو الفتوح مديرعام الشؤون القانونية ، عماد ربيع مدير الشؤون المالية ، ومسؤولى التفتيش المالي والإداري والاستثمار، إلى جانب مسؤولي التعاقدات والشؤون القانونية بالوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد عددًا من المقترحات الخاصة باستغلال قطعة الأرض تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول غير المستغلة ويسهم في دفع جهود التنمية بالمركز، موجهاً بضرورة إعداد تصور متكامل يتم عرضه على السيد المحافظ متضمناً الجدوى الاقتصادية والقانونية والإدارية لكل مقترح قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.