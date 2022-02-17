سعر وماصفات رينو داستر 2022 في السعودية

أعلن الوكيل المحلى بالمملكة العربية السعودية ، لشركة رينو الفرنسية، عن طرح السيارة طراز داستر موديل 2022 ، التى تاتى بتصميم خارجي قوي وجذاب، واداء قوى، التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر المميزة .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022 ، قوتها من خلال إصدارين من المحركات ، الأول هو محرك بنزين، 4 اسطوانات، سعة 1.6 لتر، بقوة 84 حصان، وعزم 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT بـ6 سرعات، فيما تتسارع من 0 – 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س ، اما الثاني محرك بنزين، 4 اسطوانات، سعة 2.0 لتر، بقوة 135 حصان، وعزم 195 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT بـ4 سرعات، فيما تتسارع من 0 – 100 كم/س خلال 10 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو داستر موديل 2022 ، بطول 4341 مم ، و عرض 1563 مم ، و ارتفاع 1693 مم ، و طول قاعدة العجلات 2052 مم ، و مساحة الصندوق الخلفي 478 لتر .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2022 عدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، اهمها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ، و وسائد هوائية جانبية أمامية ، و ثلاث نقاط لتثبيت حزام الأمان في المقعد الخلفي الأوسط ، و نظام إنذار عند عدم استخدام حزام أمان في الناحية الأمامية ، و نظام منع انغلاق المكابح ABS ، و نظام المساعدة عند صعود/ هبوط المنحدرات ، و نظام مساعد في حالات الكبح الطارئة ، و نظام Isofix لتثبيت مقاعد الأطفال ، و إشارات انعطاف جانبية على المرايا الخارجية ، و برنامج الثبات الإلكتروني .

وياتى المظهر الخارجى للسيارة رينو داستر موديل 2022 ، بتصميم مميز تتناسق فيه الألوان مع خطوط الهيكل ، بالإضافة إلى شريط من الكروم على الشبك الأمامي بالإضافة إلى الخط الاوسط البارز والبصمة الضوئية القوية للمصابيح على شكل حرف سي ( C )، كما عززت خطوط الهيكل القوية بجنوط مصنعة من خليط من المعادن قياس 17 بوصة، لإبراز قوة السيارة. وتأتي الخارجية بألوان: برتقالي محمر، بني المنك، فضي، رصاصي، كحلي، أبيض ناصع، أسود لؤلؤي، بنفسجي مزرق، بيج مخضر.

رينو داستر 2022 في السعودية

اما المقصورة الداخلية للسيارة ، فتاتى مجهزة بمواد عالية الجودة، كما تأتي بـ5 مقاعد من جلد ومقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع، مع 3 مساند رأس في الخلف قابلة للتعديل، ونوافذ كهربائية أمامية فقط، وإمكانية الدخول إلى المقصورة من دون مفتاح، ومقعد خلفي قابل للطي بنسبة 1/3-2/3، ومقود مرن وتكيف أوتوماتيكي، مع راديو مجهز بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة.

رينو داستر 2022 في السعودية

اما عن سعر السيارة داستر موديل 2022 فى السعودية ، فتاتى :

- فئة PE 4×2 بسعر 66,944 ريال سعودي .

- فئة PE 4×4 بسعر 69,428 ريال سعودي .

- فئة SE 4×2 بسعر 70,670 ريال سعودي .

- فئة SE 4×4 بسعر 74,396 ريال سعودي .

- فئة LE 4×4 بسعر 80,606 ريال سعودي .