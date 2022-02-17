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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر وماصفات رينو داستر 2022 في السعودية

رينو داستر 2022 في
رينو داستر 2022 في السعودية

أعلن الوكيل المحلى بالمملكة العربية السعودية ، لشركة رينو الفرنسية، عن طرح السيارة طراز داستر موديل 2022 ، التى تاتى بتصميم خارجي قوي وجذاب، واداء قوى، التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر المميزة .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022 ، قوتها من خلال إصدارين من المحركات ، الأول هو محرك بنزين، 4 اسطوانات، سعة 1.6 لتر، بقوة 84 حصان، وعزم 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT بـ6 سرعات، فيما تتسارع من 0 – 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س ، اما الثاني محرك بنزين، 4 اسطوانات، سعة 2.0 لتر، بقوة 135 حصان، وعزم 195 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT بـ4 سرعات، فيما تتسارع من 0 – 100 كم/س خلال 10 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/س .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو داستر موديل 2022 ، بطول 4341 مم ، و عرض 1563 مم ، و ارتفاع 1693 مم ، و طول قاعدة العجلات 2052 مم ، و مساحة الصندوق الخلفي 478 لتر .

رينو داستر 2022 في السعودية

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2022 عدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، اهمها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب ، و وسائد هوائية جانبية أمامية ، و ثلاث نقاط لتثبيت حزام الأمان في المقعد الخلفي الأوسط ، و نظام إنذار عند عدم استخدام حزام أمان في الناحية الأمامية ، و نظام منع انغلاق المكابح ABS ، و نظام المساعدة عند صعود/ هبوط المنحدرات ، و نظام مساعد في حالات الكبح الطارئة ، و نظام Isofix لتثبيت مقاعد الأطفال ، و إشارات انعطاف جانبية على المرايا الخارجية ، و برنامج الثبات الإلكتروني .

 

وياتى المظهر الخارجى للسيارة رينو داستر موديل 2022 ، بتصميم مميز تتناسق فيه الألوان مع خطوط الهيكل ، بالإضافة إلى شريط من الكروم على الشبك الأمامي بالإضافة إلى الخط الاوسط البارز والبصمة الضوئية القوية للمصابيح على شكل حرف سي ( C )، كما عززت خطوط الهيكل القوية بجنوط مصنعة من خليط من المعادن قياس 17 بوصة، لإبراز قوة السيارة. وتأتي الخارجية بألوان: برتقالي محمر، بني المنك، فضي، رصاصي، كحلي، أبيض ناصع، أسود لؤلؤي، بنفسجي مزرق، بيج مخضر.

رينو داستر 2022 في السعودية

اما المقصورة الداخلية للسيارة ، فتاتى مجهزة بمواد عالية الجودة، كما تأتي بـ5 مقاعد من جلد ومقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع، مع 3 مساند رأس في الخلف قابلة للتعديل، ونوافذ كهربائية أمامية فقط، وإمكانية الدخول إلى المقصورة من دون مفتاح، ومقعد خلفي قابل للطي بنسبة 1/3-2/3، ومقود مرن وتكيف أوتوماتيكي، مع راديو مجهز بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة.

رينو داستر 2022 في السعودية

اما عن سعر السيارة داستر موديل 2022 فى السعودية ، فتاتى :

- فئة PE 4×2 بسعر 66,944 ريال سعودي .

- فئة PE 4×4 بسعر 69,428 ريال سعودي .

- فئة SE 4×2 بسعر 70,670 ريال سعودي .

- فئة SE 4×4 بسعر 74,396 ريال سعودي .

- فئة LE 4×4 بسعر 80,606 ريال سعودي .

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