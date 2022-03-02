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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ما هو لسان كوفيد.. مشروبات منزلية لتسريع عملية إنقاص الوزن.. أعراض التهاب المرارة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

 

مرضى السمنة والمرأة الحامل.. 10 أشخاص معرضون للإصابة بالتهاب المرارة
 

يعد التهاب المرارة، من أكثر المشكلات الطبية الشائعة فى مختلف البلاد ولكن التقارير الطبية أوضحت أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة لها دون غيرهم.

 

فوائد شرب الحلبة قبل النوم للثدي

تعرف فوائد شرب الحلبة قبل النوم للثدي من القدم عند المصريين، وتعد الحلبة من الأعشاب المفيدة، كما تحتوى على نكهة قوية جدًا ، وتساعد الحلبة بشكل كبير فى علاج مشكلات الرحم، وتساهم الحلبة بشكل كبير على زيادة إنتاج حليب الأم الذي يعزز صحة ومناعة الطفل.

 

دراسة: تناول أكثر من 50جرام فلفل حار يؤدي لضعف الذاكرة
أكدت دراسة جديدة، أن قد يؤدي تناول أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الحار يوميًا إلى مضاعفة خطر ضعف الذاكرة.

 

وصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب الخفيفة
 ترغب الكثير من الفتيات فى معرفة طريقة طبيعية تساعد على تكثيف الحواجب في وقت قصير للحصول على إطلالة جميلة ومشرقة.
 

أعراض كورونا الغريبة .. ما هو لسان كوفيد ؟
 منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر عام 2019 حتى الآن، أثر فيروس كورونا على جزء كبير من العالم، وهناك مجموعة من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، وهي مرحلة من كوفيد طويلة أو بعد كوفيد والعديد من الحالات الشديدة الأخرى المرتبطة بالعدوى الفيروسية.

 

الفئات الممنوعة من تناول القرفة.. مرضى السكري أبرزهم
 هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول القرفة، وبالرغم من أن القرفة بشكل عام آمنة للاستخدام بكميات صغيرة كتوابل؛ حيث إنها مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الطعام قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة.

 

أعراض التهاب المرارة .. أبرزها ألم في البطن
 تساعد معرفة أعراض التهاب المرارة فى اكتشاف المرض بشكل سريع ما يقلل من مدة العلاج ويجعل الإنسان يستطيع ممارسة حياته الطبيعة فى وقت قصير جدا .

 

طرد السموم ومرونة الجلد.. ماذا يحدث للبشرة عند شرب الماء بكثرة
 مع وجود العديد من المنتجات التي يتم وضعها على البشرة، فإنها ليست فعالة بنسبة 100%، وأن الماء هو الأفضل دائما لصحة البشرة، حيث يضمن شرب الماء استعادة توازن درجة الحموضة في الجلد إلى طبيعته، وغسل وجهك بالماء أيضًا ينظف المواد الحمضية والقلوية في بشرتك ويمنحك بشرة صحية متوازنة.

 

السكري 2 أبرزها.. عوامل تزيد من فرص الإصابة بكورونا طويلة الأمد
 تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى عدة أعراض طويلة وقصيرة المدى، ينتشر الفيروس الذي يدخل ويتكاثر في الجهاز التنفسي إلى أجزاء أخرى من الجسم ويصيب عدة أعضاء مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض.

 

بعد انتشارها على السوشيال ميديا .. إليك وصفات لبان الذكر للبشرة
 انتشرت، مؤخرا، وصفات لبان الذكر للبشرة على مواقع السوشيال ميديا بصورة كبيرة بسبب فاعليتها فى إصلاح عيوب البشرة وتجديد الخلايا وعلاج الندبات.

 

مشروبات منزلية لتسريع عملية إنقاص الوزن
يعتبر فقدان الوزن للبعض مهمة شاقة للغاية، إلا أنها معادلة بسيطة يمكن تحقيقها بتناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام، والحصول على عدد ساعات نوم كافية خلال الليل، ويمكن لإستهلاك بعض المشروبات الطبيعية ان تزيد من وتيرة فقدانك للوزن .

 

5 مكملات غذائية تساعد في علاج الاكتئاب.. تعرف عليها

أصبحت حالات الاكتئاب من المشكلات الشائعة بسبب تزايد الأعباء والضغوط اليومية.. لذا من المهم معرفة أبرز الطرق التى تساعد فى التغلب عليها.

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