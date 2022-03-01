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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض كورونا الغريبة .. ما هو لسان كوفيد ؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر عام 2019 حتى الآن، أثر فيروس كورونا على جزء كبير من العالم، وهناك مجموعة من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، وهي مرحلة من كوفيد طويلة أو بعد كوفيد والعديد من الحالات الشديدة الأخرى المرتبطة بالعدوى الفيروسية.

ووفقا لموقع timesofindia، أن من بين العديد من الأعراض الغريبة لعدوى فيروس كورونا، يكون لسان كوفيد.

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ما هو لسان كوفيد ؟

قال الخبراء أن النتوءات والتورمات على سطح اللسان تؤدي إلى ما يسمى باللسان كوفيد، ويظهر اللسان باللون الأبيض المنتفخ، وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تقرحات في اللسان.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن فيروس كورونا COVID-19 يظهر أيضًا في تجويف الفم وأن المظاهر الأكثر شيوعًا هي التهاب الحليمة اللساني على شكل حرف U والتهاب اللسان مع إزالة الشعر غير المكتمل ومتلازمة الفم الحارق.

أسباب لسان كوفيد 

قال الخبراء إن مرض القلاع الفموي يمكن أن يكون سببًا وراء لسان كوفيد، ويقولون إن مرض القلاع الفموي هو فطر يمكن أن يكون إما بسبب فيروس كورونا أو بسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا COVID.

قالوا أيضًا أن التورم في لسان COVID يمكن أن يكون بسبب مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE) على اللسان. مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين هي البروتينات التي يدخل منها فيروس كورونا إلى الجسم.

سبب آخر لللسان كوفيد هو جفاف الفم، بسبب فيروس كورونا COVID-19 ، تفرز الغدد اللعابية في الفم كمية أقل من اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم، وجفاف الفم هو أرض خصبة لعدد من أمراض الفم.

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